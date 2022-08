VUS, tutte le informazioni sulla Postazione Ecologica Itinerante di Nocera Umbra - Tuttoggi

Il 7/09 dalle ore 13 alle 17 sarà svolta l’iniziativa in accordo con il Comune di Nocera U. presso l'area in località di Campodarco.

Alla luce delle numerose richieste pervenute al fine di mantenere attivo il servizio di “Postazione Ecologica Itinerante” anche per il mese di settembre, comunichiamo che il giorno mercoledì 7/09 dalle ore 13 alle 17 sarà svolta l’iniziativa in accordo con il Comune di Nocera U. presso l’area in località di Campodarco.

QUALI RIFIUTI E’ POSSIBILE CONFERIRE

Rifiuti ingombranti tipo Mobili, materassi, divani oggetti in ferro, ecc.