Tutti pazzi per le slot, i numeri del gioco in Umbria - Tuttoggi

La passione per il gioco è qualcosa di endemico nella popolazione italiana. Noi, che siamo un po’ tutti artisti e visionari amiamo l’aspetto ludico della vita. Forse per questo, oltre al cibo, ci piace passare il tempo in famiglia, e con gli amici, seduti in tavola a giocare a carte.

L’era moderna e digitale ha portato un cambiamento radicale anche in questo aspetto della vita umana, ampliando le possibilità d’intrattenimento e rendendole a portata di mano h24. Le opportunità di gioco si sono moltiplicate e anche lo Stato ha contribuito in questo aumentando l’offerta, introducendo più estrazione del Lotto, lotterie istantanee, sale dedicate alle slot machine e alle scommesse, oltre a permettere il gioco online.

Fonte: Pxhere

Il settore del gioco rappresenta la terza industria del Paese e contribuisce al 5,5% del PIL nazionale con un fatturato di olte 110 miliardi nel 2019. Di cui un terzo è dovuto al gioco online che però è in costante crescita con una variazione rispetto al 2018 del 12,4%.

Per quanto riguarda la diffusione del fenomeno in Umbria, c’è da dire che la Regione è agli ultimi posti della classifica nazionale, sia per la spesa pro capite che per il totale speso in lotterie, gratta e vinci e slot. L’ultimo dato fornito parla di poco più di 1 miliardo di spesa dedicata al gioco che però, al netto delle vincite, si trasforma in una perdita complessiva di 260 milioni di euro. La spesa pro capite annua è di 1.168 euro di cui il 67% è dedicata alle slot machine (VLT e AWD). Guardando questo dato, i comuni dove risiedono il maggior numero di appassionati sono: Bastia Umbra con oltre 1.600 euro, Citta di Castello con più di 1.200 euro e Gualdo Tadino con 1.100 euro di spesa pro capite annua. Al contrario, i comuni poco avvezzi al gioco sono: Piegaro con 74 euro, Sellano con 101 euro e Massa Martana con 140 euro di spesa pro capite annua. Dati molto lontani dalle capoliste nazionali che sono Abruzzo e Campania, dove si spendono olre 2.000 euro pro capite, e il comune di San Vitaliano primatista nazionale con oltre 5.300 euro pro capite spesi.

In questi dati non sono però inclusi quelli relativi al gioco online, che sono ancora in elaborazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alcune anticipazioni hanno calcolato altri 437 euro pro capite all’anno da aggiungere, portando così la spesa pro capite annua regionale a 1.606 euro. Le piattaforme online sono un fenomeno importante che sta aumentando la sua importanza nel settore, soprattutto grazie alla maggiore offerta di giochi, scommesse e agli svariati bonus e promozioni concessi ai clienti. Anche in Umbria, come nel resto d’Italia, i giochi più amati, e che quindi corrispondono a una maggiore, spesa sono le slot online seguite da baccarat e roulette. Infatti, la bellezza dei casinò online è che riescono a offrire un tipo d’intrattenimento che in Italia è possibile solo nelle tre sale da gioco autorizzate: Casinò di Sanremo, Casino de la Vallée a Saint-Vincent e Casino di Venezia.

Fonte: Pxhere

Oltre a questo c’è da dire che i casinò online, forse per i minori costi di esercizio o per l’elevata competizione tre le piattaforme, offrono dei pay off più elevati. Ciò significa che in percentuale alle somme raccolte le vincite per i giocatori sono maggiori rispetto alle lotterie o ai giochi da bar. Tenendo conto dei bonus di benvenuto, che spesso raddoppiano la somma depositata, e ai free spins offerti periodicamente si capisce come mai più gli appassionati preferiscono l’online.

Facendo dei calcoli più accurati si possono mettere in relazione le somme spese con i redditi annui per capire meglio quanto il gioco influisce sul potere d’acquisto. La media nazionale ci dice che gli italiani che lavorano, al netto delle vincite, spendono l’1,86% di ciò che guadagnano in lotterie e giochi online. Anche nelle regioni più accanite come Abruzzo e Campania, la percentuale non va oltre il 3,4% mentre in Umbria si attesta intorno all’1,5%. In numeri ciò significa che la spesa mensile riservata al gioco è di circa 30 euro a livello nazionale e 24 euro per quanto riguarda la Regione Umbria. Da ciò si evince come il fenomeno non è poi così grave come spesso viene descritto.