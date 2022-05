Tragico incidente in moto, domani i funerali di Marco De Sanctis - Tuttoggi

Dolore per la morte di Marco

La città è sconvolta dal dolore, soprattutto il quartiere di Cardeto, dove Marco era conosciutissimo da tutti. Era impegnato in gruppi di volontari che lavorano per il decoro e la pulizia della città, nel sociale; aveva una parola buona per tutti e tutti lo stimavano persona leale, buona e sincera. Sportivo e appassionato di moto, Marco lascia un vuoto nel cuore di molti ternani.