Tragedia di Tuoro, i vicini: “Facevano una vita riservata, ma mai nessun problema”

I due, originari del posto, avevano vissuto all’estero. Poi, una quindicina di anni fa, erano tornati a Tuoro. Francesca, tre figli dalla precedente relazione, era conosciuta a Tuoro perché figlia dell’attore Franco Giornelli.

Ma da quell’abitazione di via dei Sette Martiri, raccontano i vicini, non usciva praticamente mai. Faceva una vita riservata anche Lamberto, che pure qualche volta si vedeva al bar Hannibal, di fronte alla sua abitazione. “Era una persona di poche parole, ma gentile. Non ha mai avuto problemi con i vicini” raccontano al bar. Anche se le sue “stranezze” erano evidenti. Già nell’abbigliamento, con quei pantaloncini corti indossati anche in inverno. E poi quel pulire continuamente lo spazio antistante l’abitazione, in modo manicale.

A trovarlo, impiccato alla pergola posta dietro la villetta, il proprietario di casa, martedì pomeriggio, verso le 17. Ha chiamato i carabinieri, attendendo all’ingresso. Solo in serata il magistrato ha dato il via libera per aprire l’abitazione. Dentro, come si temeva, in camera da letto è stato trovato il corpo senza vita di Francesca. Omicidio – suicidio, è l’ipotesi verso la quale porterebbero tutte le circostanze ed i rilievi sin qui raccolti sul luogo della tragedia.