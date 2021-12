Terni 'nel mondo' col Capodanno Rai in Ast - Tuttoggi

Capodanno in Ast, il sindaco Latini "Una vetrina mondiale senza precedenti per la nostra città". Lo show trasmesso in più continenti

Terni, e l’Umbria faranno il ‘giro del mondo’ con Rai Italia. E lo faranno grazie al Capodanno di Rai1 e ‘L’Anno che Verrà’, condotto da Amadeus, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie; è quanto si legge in una nota stampa della Rai che annuncia gli orari di trasmissione nei vari continenti dove andrà in onda il Capodanno Rai. “Una vetrina mondiale senza precedenti per la nostra città” . commenta il sindaco Leonardo Latini

Capodanno Rai, Terni ‘nel mondo’

I protagonisti della tradizionale festa del Capodanno di Rai1 saranno sugli schermi degli Stati Uniti a partire dalle 12 nell’area di Los Angeles e dalle 15 in quelli di New York mentre in Argentina e Brasile dalle 17. Alle 22 sarà la volta del Sudafrica con Johannesburg in prima fila mentre in Cina la messa in onda sarà alle 4 di mattina e in Australia tre ore più tardi.

Il cast del Capodanno Rai

Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus avrà un cast, d’eccezione, messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Sul palco allestito alle acciaierie di Terni saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends.

Restrizioni anti-Covid

Dopo le decisioni di ieri del Comitato Organizzazione Pubblica Sicurezza, oggi si attendono ulteriori disposizioni sulla presenza di pubblico e modalità di accesso allo show. Il vertice in Prefettura di ieri ha intanto stabilito che ci sarà una riduzione dei posti a disposizione, che saranno 700 e distanziati. Per l’ingresso saranno richiesti il green pass rafforzato e il tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Inoltre gli ingressi all’area dello spettacolo saranno scaglionati in tre fasce orarie.