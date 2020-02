Terni, locali del centro propongono 'cocktail' di solidarietà per il reparto di Oncoematologia - Tuttoggi

“Maneggiare con cura” è il nome che gli organizzatori hanno dato a un’iniziativa a scopo benefico per una raccolta fondi che si terrà dall’8 al 23 febbraio.

La ‘movida’ ternana, spesso chiamata in causa impropriamente per fatti di cronaca meno nobili, dimostra di essere un polmone vivo all’interno del tessuto sociale della città, proponendo ai cittadini ‘una sfida’ di solidarietà, all’interno degli eventi di San Valentino Arte che si svolgerà in occasione delle celebrazioni del santo patrono.

Protagonisti alcuni locali del centro città che hanno aderito all’iniziativa che ha come obiettivo migliorare la Sala d’attesa della S.C. di Oncoematologia del Santa Maria di Terni. “I pazienti e i loro accompagnatori vivono un’esperienza molto spesso traumatica, di grande impatto emotivo – spiegano gli organizzatori – da qui il nome “Maneggiare con cura” che in senso stretto si riferisce a qualcosa che va gestito con grande cautela”.

Le forme con cui i locali partecipano alla raccolta fondi sono variegate, c’è chi devolve parte degli incassi, chi mette a disposizione un bussolotto e chi invece organizza una vera e propria Asta di baci e abbracci.

Di seguito la lista dei locali che hanno aderito all’iniziativa: Mishima, Rolando Cafè, Laleo, Deja Vu, GO Pub, People, zerosettequattroquattro, Urban beerhouse, Bla Bla Bla, L’Écurie.