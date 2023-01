Terni, il liceo artistico "Metelli" ospita Stefano Ciocchini - Tuttoggi

Gli studenti del liceo artistico di Terni "Metelli" incontreranno Stefano Ciocchini, vincitore del "Compasso d'oro 2022"

Il Liceo Artistico “Metelli”, la scuola che da almeno trenta anni, con l’avvio della sperimentazione “Michelangelo”, per vocazione e mission, è la scuola privilegiata per entrare nel mondo del Design, dell’Architettura e dell’Ambiente, ospiterà a Terni Stefano Chiocchini, uno dei massimi rappresentanti del settore, vincitore del prestigioso premio “Compasso d’oro” per l’anno 2022 per testimoniare il proprio percorso formativo e professionale come architetto e designer profondamente sensibile ai temi green. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Terni, il CAOS e con il patrocinio della Provincia di Terni.

“Autoritratti”

“AUTORITRATTI” è un ciclo di incontri con esperti e professionisti del mondo del lavoro inerenti il profilo in uscita dei diversi indirizzi del Liceo Artistico, nei settori dell’arte e della creatività: dell’architettura e dell’ambiente, delle arti visive, del cinema e dello spettacolo, degli eventi culturali e artistici, delle produzioni grafiche, audiovisive e del design. L’esperienza rientra nei Percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) attraverso i quali i giovani hanno l’opportunità di conoscere ed interagire con i protagonisti del settore lavorativo di riferimento, il processo didattico si cala in attività concrete di ricerca, conoscenza e rielaborazione critica in collaborazione e in sinergia con le forze vive del territorio, favorendo una scelta consapevole ed efficace per il proprio futuro lavorativo ed esistenziale.