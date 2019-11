Terni, da domani prima ora di parecheggio gratuita a Corso del Popolo

Scatta domani 28 novembre l’accordo proposto da Confcommercio Terni a APCOA Parking, società privata che ora gestisce il parcheggio coperto di Corso del Popolo – Largo Frankl, finalizzato a ridurre il costo della sosta per l’utente finale, in occasione delle Festività di Natale, per agevolare ed incentivare la fruizione del centro città e della sua ricca offerta commerciale. Il tema della sosta e dell’accessibilità è infatti tra quelli centrali per la rivitalizzazione del commercio cittadino, secondo Confcommercio Terni.

Grazie al nuovo accordo, gli operatori commerciali del centro di Terni potranno offrire la prima ora di sosta gratuita anche ai clienti che sceglieranno il parcheggio di Piazza del Popolo – Largo Frankl, così come già accade a favore di coloro che invece optano per i parcheggi di Piazza San Francesco e Largo Manni, che sono gestiti da altri soggetti.

Come per gli altri due parcheggi, quindi, gli esercenti ed i professionisti interessati, localizzati in centro città, possono acquistare un carnet di biglietti dal gestore APCOA Parcheggi al costo unitario di 0,50 euro da mettere a disposizione dei propri clienti, nel periodo che va dal 29 novembre 2019 al 15 gennaio 2020.

Il biglietto scontato potrà essere consegnato al cliente che usufruisce del parcheggio coperto di Corso del Popolo – Largo Frankl, consentendo così a questo di avere la prima ora di sosta gratuita.

Grazie a questa convenzione, per ora almeno nel periodo di Natale, i commercianti possono offrire ai clienti la prima ora di sosta gratuita in tutte le strutture di parcheggio coperte della città, siano esse gestite dal pubblico che dai privati.

L’iniziativa riguarda un periodo di tempo limitato, ma presumibilmente molto dinamico sul piano dei flussi di persone in centro città. Saranno poi monitorati i risultati prodotti da questa prima sperimentazione, per valutarne l’efficacia e decidere l’eventuale sua prosecuzione.

