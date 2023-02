Terni, auto distrutto da incendio - Tuttoggi

Terni, auto divorata dalle fiamme: incendio in via Gramsci. Mezzo distrutto, Vigili del Fuoco sul posto, nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti in via Gramsci per un incendio autovettura. Nella serata di oggi, 15 febbraio, un giovane ragazzo, mentre percorreva la via, ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano del del proprio mezzo. Subito accostatosi al bordo della strada, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’autovettura, una Mitsubishi Pajero. Ingenti i danni riportati dall’auto e nessun ferito.