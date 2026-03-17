Tentano furto in un'azienda di Spoleto, 2 arresti - Tuttoggi.info

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Tentano furto in un’azienda di Spoleto, 2 arresti

Redazione

Tentano furto in un’azienda di Spoleto, 2 arresti

Mar, 17/03/2026 - 17:44

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La scorsa notte, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Foligno e i militari dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti in via delle Industrie dove era stato segnalato un furto in atto, a seguito del quale hanno tratto in arresto in flagranza due uomini – rispettivamente classe 2000 e 2002 – per il reato di tentato furto aggravato; alcuni complici, invece, sono riusciti a darsi alla fuga e a far perdere le proprie tracce.

Nello specifico, è stato il titolare ad aver notato, tramite il sistema di videosorveglianza, dei soggetti – circa sette persone – mentre scavalcavano il cancello dell’azienda, per questo motivo, ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno sorpreso i soggetti, i quali, alla loro vista, si sono dati a precipitosa fuga. Due di loro, però, sono stati raggiunti dai poliziotti e dai carabinieri e, nonostante la resistenza opposta, sono stati bloccati.

Gli uomini, ancora travisati, sono stati quindi sottoposti a perquisizione, attività che ha dato esito positivo; infatti, sono stati trovati in possesso di radiotrasmittenti e torce. Accompagnati presso gli uffici di polizia, i due sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, trattenuti presso le camere di sicurezza del Commissariato e del Comando dei Carabinieri di Foligno, in attesa dell’udienza di convalida.

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