Stadio Ternana, contatti informali tra rossoverdi e Narni | Il 'piano B' è, per ora, nel cassetto - Tuttoggi

Stadio Ternana, Narni alla finestra in attesa del 'piano b'. Sondaggi informali tra società rossoverde e amministrazione comunale

Il Comune di Narni è alla finestra rispetto all’eventualità di costruire il nuovo “Liberati” in territorio narnese. Lo scorso 10 novembre, in occasione della conferenza stampa del vicepresidente Paolo Tagliavento e del project manager, Sergio Anibaldi, sulla ‘bocciatura’ del progetto stadio-clinica da parte della Conferenza dei Servizi, i vertici rossoverdi avevano parlato di un ‘piano b’, facendo riferimento a Narni in modo più o meno esplicito. Tra le provocazioni del presidente Bandecchi, infatti, che ha più volte ‘minacciato’ di voler ‘trasferire’ la Ternana a Roma, sarebbe molto più plausibile che la società rossoverde, possa trovare casa proprio a Narni.

Stadio Ternana, contatti informali tra rossoverdi e Comune Narni

Secondo quanto TO è riuscito a verificare, tra Ternana e il Comune di Narni, i contatti ci sarebbero già stati, anche se a livello informale. L’area del San Girolamo o dell’ex Spea (di proprietà del demanio) sono quelle che potenzialmente potrebbero essere prese in considerazione, qualora si cominciasse a mettere in forma scritta e ufficiale la volontà di costruire il “Liberati” a Narni.