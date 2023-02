Spoleto Capitale Italiana della Culture 2025, prosegue il lavoro in vista dell'audizione - Tuttoggi

Inviati i materiali per le attività di comunicazione che il Ministero effettuerà nei prossimi 30 giorni, per “La cultura genera energia”

Prosegue per Spoleto, tra le dieci città finaliste per la nomina a Capitale italiana della Cultura 2025, il percorso di avvicinamento all’audizione in programma a Roma il prossimo 21 marzo.

Ieri sono stati inviati tutti i materiali utili per le attività di comunicazione che il Ministero della Cultura effettuerà nei prossimi trenta giorni, per la promozione del progetto “La cultura genera energia” con cui Spoleto è riuscita ad entrare nella short list.