Sospesi 26 sanitari no vax, gli altri 9 sono giustificati

Chi ha prodotto una giustificazione che esonera dal vaccino è stato reintegrato in ospedale, gli altri non possono rientrare al lavoro

Sospesi 29 sanitari no vax dipendenti dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Altri 9 a cui la direzione aveva inviato le lettere di contestazione di assenza dal lavoro non giustificata, invece, hanno prodotto la certificazione che li esonera dal sottoporsi al vaccino, obbligatorio per tutti i dipendenti.

I 9 sanitari in questione sono stati tutti reintegrati. Resta la sospensione per i 26 che non vogliono sottoporsi a vaccinazione anti Covid.