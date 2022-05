Sir, Piccinelli per arginare i bombardieri della Lube | Le ultime su Gara3

PalaBarton ancora gremito, con i Sirmaniaci e tutti i tifosi bianconeri pronti come al solito a spingere i Block Devils, e una buona rappresentanza dei tifosi marchigiani che sperano di poter già festeggiare un altro Tricolore.

Le ultime da Sir e Lube

Nikola Grbic ed i suoi giocatori hanno svolto le canoniche sedute di lavoro di avvicinamento alla partita. Lo staff tecnico ha dedicato attenzione alle problematiche di ordine tecnico e tattico riscontrate nelle prime due sfide, ma ha anche posto l’attenzione su questioni di natura più mentale e motivazionale. Piccinelli, più volte impiegato in questa sera, potrebbe trovare più spazio.

Blengini ha a disposizione tutti gli effettivi. E riproporrà in partenza De Cecco in regia, Zaytsev opposto, Simon ed Anzani centrali, Lucarelli e Yant schiacciatori e Balaso libero.

Ingresso al PalaBarton

La società bianconera comunica che le porte del PalaBarton (capienza al 100%) apriranno alle ore 16:30. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A1 – A3 – B2 – B3. La società ricorda che per accedere all’interno del palazzetto, in base alle nuove norme in vigore, non sarà più necessario esibire il green pass all’ingresso, ma resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto.

Diretta tv

Il match tra Perugia e Civitanova sarà visibile in diretta tv su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18 con il commento di Andrea Cruciani e di Filippo Rinaldi.

Il racconto della partita in diretta anche sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Perugia-Civitanova sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.