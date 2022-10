Scuole di Nocera Umbra protagoniste alla Europe Code Week 2023

I progetti delle scuole

La scuola dell’infanzia di Nocera ha strutturato percorsi psicomotori ed hanno lavorato su reticoli con le beebot. Anche gli alunni della la primaria “Dante Alighieri” e di Valtopina, attraverso attività di scratch, hanno imparato a programmare, ampliando la loro competenze tecnologiche, sviluppando abilità e capacità, al fine di esplorare e realizzare nuove idee. I bambini della scuola primaria di Gaifana hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa, utilizzando non solo computer o tablet, ma anche l’unplugged, come la Pixel Art ed attività di debugging, cioè l’individuazione e la correzione dei propri errori: ogni volta gli alunni scrivevano un codice, lo mettevano alla prova per verificare che il “personaggio” del gioco facesse ciò per cui era stato programmato. Se osservavano un comportamento sbagliato dovevano scoprirne la causa e correggerlo. I bambini del plesso di Casebasse, invece, utilizzando i kit di Lego We 2.0 hanno prima programmato e poi costruito Milo, un robot che veniva fatto muovere secondo le indicazioni programmate liberamente dagli alunni, attraverso dispositivi informatici. Ovviamente anche le scuole di primo e secondo grado dell’Omnicomprensivo hanno partecipato all’evento con attività più specifiche e strutturate. Grandi e piccoli, però, si sono divertiti moltissimo e si aspettano di ampliare le loro competenze di coding e robotica, per stare al passo con il mondo che si evolve ogni giorno.

Le attività durante l’anno scolastico

Durante l’anno scolastico verranno loro proposte dai docenti nuove attività, sia grazie all’acquisto, da parte della scuola, di numerosi e diversi kit di robotica e di nuovi dispositivi informatici, comprati con i finanziamenti delle Stem e del Pon FSE Apprendimento e Socialità, sia grazie al corso di formazione che numerosi insegnanti , dall’infanzia alla secondaria di primo grado, hanno seguito con il prof. Roberto Raspa, all’inizio del nuovo anno scolastico. “Sono veramente entusiasta che la settimana europea del CodeWeek nel nostro istituto sia stata densa di eventi straordinari che hanno offerto a tutti gli studenti l’opportunità di sperimentare la programmazione in modo divertente, intuitivo ed immediato. Durante le attività proposte la voglia di imparare è diventata magicamente contagiosa e l’entusiasmo era visibile sui volti sorridenti dei nostri alunni. Dopo Code Week il coding e la robotica devono continuare ad essere praticate nelle classi e diventare uno strumento di uso quotidiano. Il pensiero computazionale è utile per comprendere le cose che accadono intorno a noi e per capire come organizzare al meglio ogni nostra attività. Quindi buon Coding a tutti”, spiega la professoressa Ludovica Marchetti, animatore digitale dell’Istituto. Per l’importanza dell’iniziativa e per l’azione portata avanti dalla scuola, il dirigente scolastico, prof. Leano Garofoletti, esprime soddisfazione e si augura che l’implementazione del coding e della robotoìica possa diventare una pratica costante della didattica trasversale, tenendo conto che oramai il nostro istituto possiede tutto l’occorrente necessario per svolgere qualsiasi attività.