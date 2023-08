Scontro tra auto e furgone sulla Perugia - Ancona, ci sono 2 morti - Tuttoggi.info

Tragedia sulla Perugia - Ancona all'altezza di Branca, ci sono due morti ed un ferito. Strada chiusa | Aggiornamenti

Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita in un grave incidente avvenuto mercoledì pomeriggio lungo la Perugia – Ancona (strada statale 318 di Valfabbrica). Lo scontro – tra un’automobile ed un furgone – è avvenuto nella zona di Branca, in corrispondenza dello svincolo di Gubbio (innesto ss219)

Attualmente risulta chiusa la carreggiata in direzione del capoluogo umbro della Perugia – Ancona, con l’uscita obbligatoria in direzione Branca allo svincolo per l’ospedale di Branca. Sul posto le forze dell’ordine, il 118 e il personale dell’Anas.

(articolo in aggiornamento)