Scippi a Foigno, arrestato un uomo di 40 anni - Tuttoggi

Per scongiurare il pericolo di nuovi reati il G.I.P. del tribunale di Spoleto ordinato gli arresti domiciliari e braccialetto elettronico

E stato arrestato il presunto responsabile di due episodi di scippo ai danni di altrettante donne. Due giorni fa, gli uomini del Commissariato di Foligno hanno infatti eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 40enne. L’uomo, già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, era stato individuato come il colpevole dei furti avvenuti nel centro storico di Foligno.

Gli episodi denunciati

Il primo episodio di scippo, risalente allo scorso dicembre 2022, è accaduto a una donna appena uscita da uno sportello bancomat. L’uomo, dopo averle pretestuosamente chiesto una sigaretta, le aveva strappato di mano una banconota da 20 euro ed era fuggito. Il secondo episodio, invece, si è consumato in questo mese di gennaio ed ha visto come vittima un’altra donna, che il 40enne aveva sorpreso alle spalle strappandole la borsetta contenente alcune decine di euro in contanti e un telefono cellulare.