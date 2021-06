Scende dall’auto e viene investito: inutili i soccorsi

L'incidente mortale in via De Gasperi a Bevagna | A perdere la vita un ottantenne che si era fermato per gettare la spazzatura

Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Bevagna, in via De Gasperi. Da una prima ricostruzione sembra che l’anziano sia stato investito da un 70enne dopo essere sceso dalla propria vettura per buttare il sacco della spazzatura in un cassonetto.

Inutili i soccorsi. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, giunti anche da Foligno.

(notizia in aggiornamento)