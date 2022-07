Già lo scorso aprile per il circolo privato in via Campo di Marte era arrivato uno stop di 20 giorni per disordini e irregolarità

Risse e schiamazzi in un locale, il questore lo chiude per 30 giorni. Il provvedimento nei confronti del circolo privato in via Campo di Marte è stato adottato in seguito ad una serie disordini avvenuti nelle scorse settimane, che avevano visto coinvolti alcuni clienti. Circostanze che avevano generato grande preoccupazione tra i cittadini, rendendo non solo insostenibile la permanenza nelle proprie abitazioni per i residenti della zona, ma limitandone anche la libertà di uscire in sicurezza.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, infatti, in diverse occasioni sono dovuti intervenire a notte inoltrata per schiamazzi provenienti dall’interno del locale e per episodi di rissa. Dalle attività investigative condotte, gli operatori hanno riscontrato che l’esercizio era luogo di abituale ritrovo da parte di persone pregiudicate e irregolari sul territorio nazionale.