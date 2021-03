"Riaprire le scuole in sicurezza": in piazza prima della nuova ordinanza Covid

Sotto la sede della Giunta regionale bambini, studenti, genitori e prof che hanno risposto all'appello del Comitato Priorità alla scuola

In attesa che il Comitato tecnico scientifico regionale si pronunci sulla richiesta fatta dalla presidente Tesei di consentire anche in provincia di Perugia il ritorno in classe dei bambini delle materne e delle elementari, studenti, genitori e prof si sono ritrovati sotto Palazzo Donini, sede della Giunta regionale, per la manifestazione “DAD Dimenticati A Distanza”, organizzata dalla delegazione umbra del comitato Priorità alla Scuola.

La richiesta è quella di una “tempestiva riapertura in sicurezza”.

La manifestazione, aperta a tutti, ha coinvolto anche bambini e ragazzi, che hanno manifestato contro il ripetuto ricorso alla didattica a distanza e per il ritorno alla scuola in presenza.

“Studenti umbri più penalizzati”

“Gli studenti umbri – ricordano i responsabili del Comitato – vantano un record negativo: sono quelli che per più tempo sono stati in didattica a distanza in tutta Italia. Dopo un anno di attesa, per mettere in sicurezza la scuola da parte di Stato, Regioni e Comuni è stato fatto poco o quasi nulla. Priorità Alla Scuola da tempo chiede di riaprire le scuole investendo in una massiccia campagna di screening (test per tutti gli studenti in ingresso e test di monitoraggio settimanali a campione), accelerazione del piano vaccinale, potenziamento e messa in sicurezza dei trasporti. E inoltre in prospettiva del nuovo anno, stabilizzazione dei precari, assunzioni adeguate di personale docente e ATA e riduzione del numero di alunni per classe. Le cosiddette classi pollaio, infatti, non sono più ammissibili né dal punto di vista didattico né tanto meno da quello della sicurezza sanitaria”.

Rischi sociali e psicologici

Il comitato denuncia poi le gravi conseguenze sociali e psicologiche connesse alla prolungata chiusura delle scuole: “Mentre aumentano a dismisura l’abbandono scolastico e le disuguaglianze, la salute mentale dei ragazzi è diventata l’altra grande emergenza del paese. Malessere psicofisico, apatia, dipendenza da internet, alterazione del ritmo sonno – veglia e nei casi più gravi, ansia, depressione, autolesionismo sono all’ordine del giorno e vengono denunciati da innumerevoli e autorevoli voci di medici e sociologi”.

Rischi contagi

E a proposito del rischio contagi nelle scuole dichiarano: “E’ normale che la scuola, pur essendo un posto relativamente sicuro, anzi più sicuro di molti altri, non sia un posto a rischio zero. Ma mentre non è chiaro quanto la chiusura delle scuole possa incidere positivamente sull’andamento dei contagi, è invece ormai chiarissimo quanto incida negativamente sulla qualità della vita e sul benessere di bambini, ragazzi, genitori e con loro sulla società tutta. Investire o meno sulla scuola in presenza è una questione di priorità e di scelte politiche”.

Gestione Covid, attacco alla Regione

Molto duro il giudizio sulla gestione dell’emergenza in Umbria: “Basti citare la gestione dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, che è diventato un caso nazionale di mala sanità: la Regione Umbria, in una sanità da tempo taglieggiata e sotto-organico, ha assunto poco più di 20 persone a fronte delle 2.500 assunzioni che sono state realizzate in Toscana. I governi, sia a livello nazionale che in particolare nella regione Umbria, hanno scelto politicamente di non dedicare il necessario valore e dunque il necessario sostegno economico-organizzativo alle strutture base del welfare: Sanità e Scuola, strutture fondamentali in ogni paese civile”.

Verso lo “sciopero sociale”

Dopo la manifestazione il comitato Priorità alla Scuola Umbria ha in programma di proseguire la mobilitazione fino all’appuntamento del 26 marzo, giorno in cui è stata indetto uno “sciopero sociale” a livello nazionale.

Verso la nuova ordinanza

Domani, giovedì, il Cts si riunirà e valuterà le possibili parziali riaperture della scuola, anche sulla base dei contagi. Tesei ha già preannunciato che per scuole medie e superiori la riapertura è prematura.

Nella nuova ordinanza regionale che sarà emessa venerdì potrebbero dunque esserci allentamenti per la materna e le elementari, se ci sarà il via libera del Cts. E l’apertura dei negozi il sabato pomeriggio, salvo diversa indicazione del Governo.