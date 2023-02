Radioterapia Oncologia, inaugurato a Terni un nuovo Acceleratore Lineare: è il terzo! in Italia - Tuttoggi

A Terni un Acceleratore Lineare di ultima generazione: è il terzo in Italia; in Europa solo 67 macchinari come questo.

Radioterapia Oncologica: è stato inaugurato il nuovo Acceleratore Lineare dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

L’Acceleratore Lineare Halcyon – il 3^ in Italia e il 67^ in Europa – consentirà di ottimizzare i flussi di lavoro e di ridurre i tempi di trattamento.