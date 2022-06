Quintana, è il momento della Sfida al Campo de li giochi | LA DIRETTA

L’ordine di partenza

Ecco dunque che il quadro è di una ‘caccia all’uomo’, spinto da un certo Guitto, il cavallo più vittorioso della Quintana folignate. Questi i binomi, nell’ordine, che scenderanno in campo: La Mora (Mattia Zannori con Non succederà più), Croce Bianca (Lorenzo Paci con Fair Excel), Spada (Pierluigi Chicchini con Unkonw princess), Badia (Lorenzo Melosso con Texas Cactus), Giotti (Massimo Gubbini su Daytona Man), Cassero (Luca Innocenzi con Guitto), Pugilli (Nicholas Lionetti con Destination Paco), Contrastanga (Daniele Scarponi su Ambientalist), Ammanniti (Tommaso Finestra su Doriano), Morlupo (Alessandro Candelori su Lo Zingaro).

Il piano di sicurezza

Imponente il piano di sicurezza predisposto dalla Questura di Perugia, finalizzato a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che possano, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti all’evento. I servizi sono iniziate ieri alle 19 e vedranno impiegati, sotto la direzione di un funzionario della Questura, anche equipaggi dedicati della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale in occasione della sfilata del Corteo Storico che, a partire dalle 21:45, si è snodata lungo le vie principali del centro per circa 1,5 km concludendosi nella centralissima Piazza della Repubblica. Le attività di ordine pubblico anche oggi con la Giostra nel corso della quale, i 10 cavalieri, si contenderanno il palio realizzato dall’artista ucraino Mikola Matzenko.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti. Tra il pubblico hanno spiccato molti rappresentanti politici come i parlamentari Raffaele Nevi e Fiammetta Modena. C’era il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e quello di Deruta, presidente dell’Anci Umbria, Michele Toniaccini. Ovviamente la presidente della Regione, Donatella Tesei, il consigliere regionale Tommaso Bori. C’è la presidente della Provincia, Stefania Proietti, don Cristiano Antonietti cerimoniere pontificio. L’ex miss Italia Eleonora Benfatto, che venerdì era nel corteo del Morlupo, ha assistito alla Giostra dalla tribuna d’onore. E poi Federico Cherubini, attuale direttore sportivo della Juventus.

L’ingresso in campo

Immancabili anche gli striscioni e gli sfottò, come quello dello Spada indirizzato al Pugilli. I primi ingressi intorno alle 21.15 con il Rione Cassero ad aprire, come da cerimoniale, per il quale il corteo va aperto dal Rione vincitore della Quintana precedente. Segue il contrastanga con il Priore Carlo Mattioli e Silvia Romagnoli dama. Poi via di seguito fino all’ultimo rione, La Mora, che poi per l’ordine di partenza è quello che avvierà la tornata. Al Campo una leggera brezza che ha reso la temperatura piacevole e sopportabile, rispetto al clima pomeridiano, ma che potrebbe anche dare qualche problema ai fantini, nel percorso dell’otto di gara. Meravigliose come sempre le due madrine, Federica Moro ed Eleonora Pieroni, vestite di abiti maestosi. Come di consueto anche il tributo ai rionali che non ci sono più. Questa volta il ricordo a due donne: la signora Marcella cuoca del Rione La Mora e moglie di Alceste Viola e per il Rione Pugilli, Maria Gabriella Marchionni, per anni dama del Rione. Due donne che hanno contribuito al successo della Giostra.

La prima tornata: avanti Badia, fuori La Mora, Ammanniti e Morlupo

Dopo il giro di prova, resta in campo il Generoso del Rione La Mora, Mattia Zannori con “Non succederà più” per la prima tornata, con anelli di sei centimetri. Sbaglia il primo anello ed è fuori dalle successive tornate ma fa 53’’52 e 60 punti. Tocca a Lorenzo Paci per il Croce Bianca che porta al debutto Fair Excel. Un cavaliere d’esperienza, che esordisce nel ’93. Il Fedele prende tutti gli anelli e percorre il tracciato in 54’’39 senza penalità. Spazio poi all’Audace dello Spada Pierluigi Chicchini (due allori conquistati con il Pugilli) con Unkown Princess. Prova da funambolo per tenere dentro il cavallo, al debutto. Per Chicchini 54’’35. Quarto binomio il Rione Badia con l’Ardito Lorenzo Melosso in sella a Look Amazing: 53’’95 e 90 punti. Quinto binomio il Giotti con Massimo Gubbini con Daytona Man. Per l’Animoso: 54’’11. Il sesto binomio è il Rione Cassero con Luca Innocenzi su Guitto. Per il Pertinace 54’’24. Dopo il Cassero, ecco il Pugilli: Nicholas Lionetti in sella a Destination Paco. Per il Moro nessun errore e 54’’38. Ottavo binomio il Rione Contrastanga con Daniele Scarponi in sella ad Ambientalist. Per il Furente 56’’38. Nono binomio l’Ammanniti: Tommaso Finestra in sella a Zip Line. Per il Gagliardo errore agli anelli e tempo oltre i 57’. Ultimo binomio Alessandro Candelori (Morlupo) con lo Zingaro. Fuori Candelori per aver abbattuto la bandierina sotto la curva figuranti e ha fallito il terzo anello.

(articolo in aggiornamento)