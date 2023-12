PROVA questo comunicato - Tuttoggi.info

Un 30enne di Gualdo Tadino è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente, considerato potenzialmente molto pericoloso | Intervenuti artificieri per recuperare far brillare la bomba in luogo sicuro

Scoperta “esplosiva”, in una casa di Gualdo Tadino, da parte dei Nas di Perugia, unitamente ai carabinieri della locale stazione.

Nell’ambito di una perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità giudiziaria di Perugia, a carico di un 30enne operaio del luogo indagato per commercio illecito di anabolizzanti, le forze dell’ordine hanno rinvenuto, oltre a numerose confezioni di sostanze dopanti, una bomba carta fabbricata artigianalmente di circa 640 grammi.

Oltre a quest’ultima sono stati trovati pure 2 kg tra nitrato di potassio e zolfo idonei, mediante miscelazione, alla fabbricazione di manufatti esplodenti. Resta ora da capire l’eventuale uso e i motivi per cui l’uomo avesse in casa entrambi.

La bomba carta – recuperata dagli Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia e fatta brillare in luogo sicuro – è stata ritenuta potenzialmente molto pericolosa. Il 30enne, già gravato da precedenti penali, è stato pertanto arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente e tradotto subito al carcere di Perugia.