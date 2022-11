Presentata la stagione concertistica 2022/2023 della Filarmonica Umbra, Marsciano - Tuttoggi

“Questo teatro – ha ricordato Angelo Peppicelli – che è stato ricavato dal vecchio consorzio ha 180 posti ma è un vero gioiello ed è adatto ai concerti di musica classica e da camera per questo siamo stati felici di aderire alla proposta dal comune. La musica di alto livello deve essere portata nei piccoli comuni, i fondi del Ministero devono servire anche a questo. La stagione propone un’offerta molto varia, ad aprire gli appuntamenti sarà Pamela Villoresi con un omaggio ad Eleonora Duse, forse la più grande attrice della storia d’Italia.

Spazio anche ai giovani con due concerti, uno degli allievi del conservatori Morlacchi di Perugia e l’altro con gli allievi del neo Conservatorio di Terni. Ci stiamo già muovendo per creare dei contatti con le realtà scolastiche e lavorative in modo da far conoscere questa stagione musicale”.

Il programma

18 novembre 2022 “La Musica dell’Anima” ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca con pamela Villoresi voce narrante e Marco Scolastra al pianoforte; 10 dicembre 2022 “Duo O’Carolan” a night in Bethlehem con Elena Spotti e Fabio Rinaudo; 21gennaio 2023 “Family Concert – Il carnevale degli animali” di Saint-Saens (testi di Michele Marco Rossi), voce narrante Nicola Vantaggi, Ensemble cameristico del conservatorio“F. Morlacchii”; 19 febbraio 2023 “Unconventional Cello” Sandro Laffranchini violoncello; 4 marzo 2023 “Dire la musica” nel nome di Schubert (Conferenza-Concerto) con Enrico Bronzi violoncello e relatore; 15 aprile 2023“Trio CaNDal” Donizetti Sonata per flauto e pianoforte Weber Trio in Sol minore op. 63.; 18 giovedì 2023 “Trio Metamorphosi” con Beethoven in Vermont; 10 giugno 2022 concerto “Allievi pianisti con Chopiniana dell’Istituto“G.Briccialdi” di Terni”.