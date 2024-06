Prende i soldi a due ragazzine e le minaccia: “Via ammazzo”: arrestato per rapina

E' accaduto in via XX Settembre sabato mattina, il 42enne marocchino preso dalla polizia in via Cacciatori delle Alpi

Ha rapinato due ragazzine per strada, minacciandoli di morte con un sasso. E’ avvenuto sabato mattina in via XX Settembre a Perugia.

I due minorenni, mentre erano impegnati a contare i soldi che avevano al seguito, sono stati avvicinati dal 42enne marocchino – con precedenti – che ha strappato loro dalle mani il denaro contante. Alla reazione delle minori, al fine di farli desistere e guadagnare la fuga, l’uomo ha afferrato un sasso minacciandoli di morte e di colpirli; a quel punto, dopo averli spaventati, si è dileguato.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno preso contatto con i giovani e, con il loro ausilio, si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato poco dopo alla fermata dell’autobus in via Cacciatore delle Alpi.

Alla vista degli operatori, il 42enne ha tentato di disfarsi del denaro, ma è stato subito bloccato e accompagnato in Questura.

Al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il denaro, invece, è stato restituito ai due giovani.