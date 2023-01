Polverini sottili, P. S. Giovanni tra i luoghi con più sforamenti

Ennesimo appello del Comitato a tutte le istituzioni: fate presto con il Nodo di Perugia

Nel report dell’Arpa, datato 2 gennaio, certificato quello che i residenti già sapevano: Ponte San Giovanni si conferma tra le località umbre con più sforamenti del livello di polveri sottili. Per la precisione 54 μg/m3, rispetto ai parametri minimi accettabili.

Lo rileva il Comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?”, ricordando come in quella data, ancora durante le festività, non fosse tornato il tradizionale transito di mezzi pesanti sulla E45. “E lungo le più disgraziate vie dell’abitato – scrivono dal Comitato – Via della Scuola, Via Nino Bixio, Via Manzoni, senza trascurare le meno citate, ma non meno invase Collestrada e Balanzano, che completano questa folle giostra, che gira da anni rombando e affumicando quei poveri 20/30mila abitanti che vivono intorno a quei maledetti 2 o 3 chilometri di una quattro corsie che è diventata un caso nazionale, ma non sembra turbare più di tanto i sonni di chi dovrebbe prendere decisioni rapide e risolutive rispetto alla situazione da noi ripetutamente descritta”.