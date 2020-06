Poker online, il gioco nella sua versione digitale con le app dedicate - Tuttoggi

Il mondo delle app è considerato il futuro in termini di tecnologia, visto l’ampio utilizzo che oggi giorno tutti facciamo con smartphone e tablet anche per vedere film. Tale concetto determina anche le scelte aziendali delle realtà che operano nel settore della videoludica, come il gaming e il gambling online; proprio in virtù di questo aspetto le app rappresentano il futuro anche per il settore del poker online. Durante gli ultimi anni il gioco del poker digitale ha subito una perdita di utenti e di giocatori, che sono passati ad altre attrattive più veloci e conformi per essere sviluppate sui dispositivi mobili. Da questo aspetto è nato però lo snap poker. Di che cosa si tratta precisamente?

Snap poker: di che cosa si tratta

Lo snap poker è un modo nuovo, veloce e dinamico di concepire il gioco del poker online. Proprio per questo motivo, visto che si basa sul concetto che una volta foldata la mano, ci si ritrova su un altro tavolo, viene chiamato snap, per descrivere la rapidità con cui vi si possa giocare. In effetti l’obiezione sollevata dagli appassionati di gioco online, relativamente all’attrattiva del poker, era data proprio da una questione di tempo. Il gioco classico del poker necessita in effetti di tempi tecnici abbastanza lunghi, che non si possono facilmente adattare al gioco digitale 2.0. Proprio per questo motivo sono nate queste nuove concezioni di giocare a poker online. Un aspetto, quelle di app di gioco per il poker, che probabilmente farà storcere il naso ai cosiddetti puristi del gioco, ma che di contro avvicina le nuove generazioni e i giocatori da casinò digitale, che negli ultimi tempi si erano spostati su altri tipologie di attrattive.

La filosofia smart per il poker attuale

In effetti la nuova filosofia di gioco per smartphone è basa sul concetto secondo cui bisogna appunto foldare, osservare e giocare. Una partita di snap poker dura mediamente un terzo rispetto a quanto duravano le partite di poker cash fino a poco tempo fa. Lo sviluppo delle nuove app di gioco per il poker e per il casinò online, è in perfetta tendenza anche in questo periodo con la massa critica di utenti che oggi come oggi accede esclusivamente attraverso dispositivo mobile. Già nel corso del 2018 il numero di utenti che eseguiva accesso tramite smartphone era pari al 65%, oggi si stima che la percentuale sia salita circa del 10%. Questo ha creato una vera e propria distinzione tra utenti pokeristi e utenti che invece prediligono le attrattive da casinò online, quali blackjack, roulette, slot e dadi. Tuttavia le cose sono cambiate rapidamente anche per quanto riguarda il poker online, che oggi si sposta sui device più agili e veloci modificando la propria concezione di gioco. Attualmente la funzione di snap poker è valida per il Texas Hold’Em e per l’Omaha, che possono essere giocati sia in versione cash, sia in modalità torneo oppure sit& go, dove in pratica il gioco inizia dal momento in cui si clicca sulla app. Come possiamo vedere si tratta quindi di un modo nuovo di concepire il gioco del poker online, che risponde comunque alle stesse regole di sempre per il gioco fine a se stesso.

Il poker moderno: cose che cambiano, cose che restano uguali

Si tratta in effetti di un vero e proprio upgrade per tentare di stare al passo coi tempi odierni e di non perdere la grande opportunità che il gioco online ha concetto un po’ a tutti. In effetti fuori dal circuito del gioco digitale, il poker continua a produrre numeri importanti, tra tornei, eventi speciali e appuntamenti da non perdere come le WSOP. C’è in effetti un concetto di antico che viene rivisitato e aggiornato ai tempi attuali, ma a cui il poker con il suo fascino intrinseco non rinuncia facilmente ance se bisogna valutare bene i siti dove giocare, visto che ne costituisce la cifra stilistica e una buona parte del suo stesso mito.