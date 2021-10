Perugia e Ternana: quanto valgono oggi le due squadre in B

Grifono avanti in classifica, Fere più quotate sul mercato | I valori attuali sul mercato delle rose delle formazioni di Serie B

Perugia e Ternana, a due mesi dal derby che si disputerà al Curi il 19 dicembre, sono separate da 3 punti in classifica. I Grifoni di Alvini, finora superlativi in trasferta, contro il Brescia hanno trovato la prima vittoria casalinga. Le Fere di Lucarelli, dopo una partenza da incubo, sembrano aver trovato continuità e il gioco dello scorso anno.

Il valore economico delle rose di Perugia e Ternana

Secondo Transfermarkt, che analizza il potenziale prezzo dei giocatori sul mercato, la rosa della Ternana vale al momento più di quella del Perugia. In base al confronto di SuperNews, i giocatori del Perugia valgono complessivamente 13,15milioni di euro, mentre quelli della Ternana 15,54 milioni.

Il confronto con le altre di B

Un valore complessivo di 28,69 milioni che fa dell’Umbria una delle piazze più ricche della B, dopo Lombardia (124,26 milioni), Emilia Romagna (98,06 milioni), Calabria (54,97 milioni).

Quanto alle singole squadre, Transfermarkt attribuisce questi valori alle rose di B, per regione:

Lombardia: Monza 50,18 milioni; Brescia 37,48; Cremonese 21,10; Como 15,50.

Piemonte: Alessandria 10,30 milioni.

Emilia Romagna: Parma 78,43 milioni; Spal 19,63.

Veneto: Cittadella 9,75 milioni; Vicenza 11,93.

Lazio: Frosinone 20,25 milioni.

Toscana: Pisa 15,34 milioni.

Marche: Ascoli 12,88 milioni.

Campania: Benevento 26,38 milioni.

Calabria: Reggina 16,13 milioni; Cosenza 10,39; Crotone 28,45.

Puglia: Lecce 27,30 milioni.

Non sempre però il valore economico corrisponde ai risultati in campo. Almeno in questo momento della stagione.