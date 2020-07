Perugia Calcio, rinnovati tutti i contratti in scadenza al 30 giugno, tranne due eccezioni - Tuttoggi

La notizia era effettivamente nell’aria, ma adesso sono arrivate finalmente anche le conferme in via ufficiale. Il Perugia ha deciso di prolungare i contratti di prestito dei calciatori, così come i contratti riguardano lo staff tecnico, che erano in scadenza il 30 giugno 2020. È stata fissata, di conseguenza, una nuova deadline, stabilita al 31 agosto 2020.

Come è cambiato il calcio dopo la pandemia

Una decisione, quella del Perugia, legata ad una stagione decisamente anomala e che non ha sicuramente precedenti: l’impatto del Covid-19, che ha imposto un lungo stop a tutti i campionati di calcio prima della ripartenza, ha chiaramente scombinato un po’ tutti i piani di programmazione delle società, così come le usuali scadenze da rispettare in termini di rinnovi e quant’altro.

Non è l’unica conseguenza della pandemia da Coronavirus, dal momento che, come è stato svelato su l’insider, anche il valore dei calciatori ne risentirà in modo importante. La sospensione di circa tre mesi ha avuto chiaramente un impatto sulle attività non solo sportive, ma anche su quelle commerciali delle varie società potrebbe davvero avere un effetto negativo, considerata anche l’assenza dei ricavi da botteghino, con le partite che si disputano in stadi completamente vuoti.

Un esempio di come sia cambiato il valore di mercato dei migliori calciatori? Si tratta di un giocatore che sicuramente è stato nel “mirino” di un gran numero di appassionati di scommesse calcio, che hanno piazzato diverse puntate sul suo approdo alla Juventus. Invece, Mauro Icardi è finito al PSG. Un affare che, in realtà, avrebbe dovuto portare nelle casse nerazzurre ben 70 milioni di euro, ma che poi si è concretizzato per una cifra più bassa, pari a 50 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri 8 milioni di euro derivanti dal raggiungimento di eventuali bonus previsti dall’accordo. Una svalutazione che, nel migliore dei casi, sarà pari al 17,1%.

Due calciatori non sono stati rinnovati dal Perugia

Il Perugia, però, ha scelto di non rinnovare solamente due contratti, che sono stati inevitabilmente interrotti da parte del club di Santopadre. Si tratta dei rapporti contrattuali in essere fino al 30 giugno con Leandro Greco e Paolo Fernandes.

Le situazioni dei due calciatori, però, sono completamente diverse. Paolo Fernandes, infatti, è arrivato dal Manchester City in prestito, ma purtroppo è rimasto per tanto tempo a guardare i suoi compagni in campo per colpa di un brutto infortunio. Un’operazione, per colpa certamente della sfortuna, che non è andata a buon fine e tale epilogo, con il mancato rinnovo del giocatore, era chiaramente nell’aria, una situazione messa in preventivo già ormai da diverso tempo. Con la maglia dei grifoni, Fernandes ha accumulato 13 presenze, tutte nel girone di andata prima dei problemi fisici che lo hanno visto protagonista.

Diversa, al contrario, la situazione di Leandro Greco, che è sbarcato a Perugia durante lo scorso mese di gennaio dal Cosenza. Ebbene, in questo caso tra la società umbra e il calciatore c’è stata una trattativa per il rinnovo del contratto che, però, non ha avuto esito positivo. Di qui la scelta di interrompere anche questo rapporto contrattuale, con Greco e il Perugia che prendono due strade differenti. Arrivato nel mercato invernale, Greco non è stato in grado di lasciare un’impronta importante dal punto di vista delle prestazioni, anche perché è stato schierato in campo solamente in quattro occasioni.