Ospedale Spoleto e Pantalla, si torna a "piena efficienza extra covid" | Aggiornamenti - Tuttoggi

Data prevista per la riconversione il 22 maggio, termine dell'ultima proroga necessaria al rientro alla normalità e alla nomina del Direttore alla salute

L’ospedale di Spoleto e di Pantalla di Todi, le due strutture sanitarie convertite in ospedali Covid durante la seconda ondata di pandemia, torneranno alla piena operatività, ripristinando i servizi sanitari alla comunità che venivano erogati in epoca pre-emergenziale.

La data individuata per l’inizio della riconversione è il 22 maggio, data del termine dell’ultima proroga attuata su entrambe i nosocomi non solo sulla base dell’andamento dei numeri della pandemia in Umbria, ma anche all’insediamento del nuovo Direttore Salute e Welfare della Regione.

Di seguito la comunicazione ufficiale della Regione Umbria

“Con le due ordinanze odierne la Regione Umbria ha disposto una proroga di carattere tecnico, sino al 21 maggio, di altrettante ordinanze emesse il 28 gennaio scorso, e in scadenza il 30 di questo mese, riguardanti il temporaneo e parziale utilizzo degli ospedali di Pantalla e Spoleto per esigenze legate alla pandemia.

Le due proroghe, di 20 giorni di durata, si sono rese necessarie anche a seguito dell’insediamento, previsto per il 29 aprile, del nuovo Direttore Salute e Welfare della Regione, Massimo Braganti, che dovrà coordinare, organizzare e gestire il piano operativo, comunque già in corso di predisposizione, che condurrà allo svolgimento dei servizi sanitari offerti in precedenza.

Alla luce, infatti, dall’andamento della situazione epidemiologica regionale, segnale di entrata dell’Umbria nella fase di superamento della terza ondata, e in considerazione di quanto previsto nelle ordinanze di gennaio, le strutture ospedaliere di Pantalla e Spoleto, ad oggi utilizzate per rispondere alle esigenze imposte dalla diffusione del virus, torneranno attraverso alcuni passaggi organizzativi nella loro piena efficienza extra Covid.

Nel contempo la Regione prosegue anche nella road map in merito al Piano Sanitario umbro che coinvolge i servizi di tutte le strutture regionali.

Prima della scadenza delle due ordinanze, verranno illustrate nel dettaglio attraverso una conferenza stampa gli step e le modalità esecutive di riattivazione delle attività che riguardano i due ospedali.