"Oltre le nuvole per Roberta" dona 'Mary e Poppins' a ospedale Orvieto - Tuttoggi.info

Ospedale di Orvieto, importante donazione al reparto di Pediatria dall'associazione "Oltre le nuvole per Roberta"

Allegre e vivaci nei colori, dinamiche e multifunzionali nell’utilizzo. Mary e Poppins sono le due poltrone donate dall’associazione “Oltre le nuvole per Roberta” al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Il nome scelto per gli arredi sanitari è legato al logo dell’associazione di Porano che, tra i suoi obiettivi, si prefigge aiuto e sostegno per chi attraversa periodi complessi anche in relazione al proprio stato di salute e quest’anno l’attenzione si è rivolta ai bambini e alle loro famiglie, in linea con quanto prevede lo statuto dell’associazione che dedica particolare cura ai minori in difficoltà.

Nel corso della cerimonia di consegna delle poltrone, sono stati espressi apprezzamento e gratitudine ai volontari dell’associazione “Oltre le nuvole per Roberta” dalla direttrice dell’ospedale di Orvieto dott.ssa Ilaria Bernardini, dalla direttrice della struttura di Pediatria dott.ssa Maria Greca Magnolia e dalla dott.ssa Milena Capuano che hanno sottolineato “l’importanza del gesto di solidarietà e di impegno sociale volto all’accoglienza e al benessere psicofisico dei giovanissimi pazienti e delle loro famiglie”.

“Oltre le nuvole per Roberta” ha infine ringraziato tutti coloro che, in varie forme, sostengono l’associazione e contribuiscono alla buona riuscita delle attività e degli obiettivi programmati.