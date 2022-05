Muore carbonizzato all'interno dell'auto dopo l'incidente

Al via le indagini per identificare il conducente

Muore carbonizzato all’interno dell’auto. Una tragedia quella che si è consumata la scorsa notte in via Tamburini, dove intorno alle 3.20 sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Foligno per calmare le fiamme di un’auto che stava bruciando.

Fiamme dopo un incidente

Sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che le fiamme erano divampate a causa di un incidente. L’auto parrebbe essere finita contro un muro e da lì le fiamme. All’interno dell’abitacolo, il conducente era rimasto carbonizzato. Al via le indagini per identificare il conducente.