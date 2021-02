Morto Francesco Innamorati, partigiano simbolo della lotta all’antifascismo

L'avvocato perugino, ex partigiano, si è spento questa mattina alle 4 all'età di 95 anni | Numerose le attestazioni di cordoglio

E’ morto l’avvocato Francesco Innamorati, partigiano simbolo della lotta all’antifascismo. Il decesso è avvenuto questa mattina alle 4.

Francesco Innamorati aveva 96 anni.

Nel 1943, negli ultimi anni (quelli più drammatici per l’Italia) della Seconda guerra mondiale aveva scelto la causa partigiana. Da partigiano aveva partecipato a numerose azioni in Umbria e in Emilia Romagna. Nel 1945 era stato fante del 22° Reggimento di Fanteria Cremona che ha liberato Alfonsine e Fucignano il 25 gennaio.

Avvocato, aveva continuato a testimoniare la sua fede nella democrazia e contro dittature e autoritarismo, anche attraverso l’azione dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) di cui è stato presidente.

Molte le attestazioni di stima e di cordoglio ai familiari di Francesco Innamorati. L’ex partigiano sarà tumulato nella tomba di famiglia al cimitero di Perugia.

Il cordoglio delle Istituzioni

Numerose le attestazioni di cordoglio da parte delle Istituzioni. Così il presidente dell’Assemblea legislativa umbra, Marco Squarta: “Con la morte di Francesco Innamorati perdiamo una mente storica, lucida ed importante del regionalismo italiano. La sua impronta nel primo Statuto della Regione Umbria rimarrà indelebile nel tempo”.

Squarta lo ricorda come “uno dei più importanti padri fondatori della Regione Umbria” e “protagonista assoluto all’interno del primo Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in qualità di vice presidente”.

Il presidente Squarta non manca di ricordare la presenza di Francesco

Innamorati, lo scorso 20 luglio 2020, alla Sala dei Notari di Palazzo dei

Priori a Perugia in occasione della cerimonia per il cinquantesimo

anniversario dell’istituzione della Regione: “Dal suo intervento – scrive

Squarta – traspariva una passione autentica e viva per un’attività

amministrativa lungimirante che ha saputo guardare al futuro e al bene

comune”.