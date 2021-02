Monir, avanti verso il grand finale di MasterChef: superata la puntata 10

Errori e vittorie del giovane umbro impegnato nella celebre trasmissione

Monir mattatore della decima puntata di MasterChef. Il giovane bevanate non crolla sotto la pressione dei giudici e supera anche questa puntata conquistando anche una gara, quella della Mistery Box, che gli permette di avere più tempo per lo Skill test e di scegliere un avversario da penalizzare.

“Fammi vedere come si esulta a Bevagna“, gli dicono i giudici quando vince la competizione. Ma non mancano gli errori, come nel primo livello dello Skill Test, quando il piatto di Monir viene criticato sia per la chiusura della mozzarella sia per la salsa, che risulta totalmente insapore, così l’aspirante chef deve affrontare il secondo livello dello Skill Test.

Monir nella decima puntata di MasterChef