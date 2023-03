Lotteria degli scontrini, maxi vincita a Terni: 100.000 euro con una spesa di 30 euro

È invece un pensionato di Perugia il fortunato consumatore che otterrà i 25 mila euro, anche lui con una spesa alimentare in un supermercato cittadino di poco superiore a 32 euro. “Utilizzo da sempre il codice della Lotteria degli scontrini anche perché all’uso del denaro contante preferisco il bancomat” – ha dichiarato il 70enne – “è stata una vera sorpresa perché in vita mia non ho mai avuto la fortuna di vincere qualcosa; ora questo denaro lo utilizzerò per qualche sogno che non ho potuto fin qui realizzare, tra cui un bel viaggio”.

La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, perfezionata le procedure, autorizzerà gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite. Sale così a 345 mila euro il montepremi distribuito in Umbria dall’inizio dell’anno (erano 220 mila euro a fine febbraio) di cui hanno beneficiato 9 consumatori (175 mila euro in provincia di Perugia, 125 mila in quella di Terni) e 6 esercenti (45 mila euro). Dal suo avvio la Lotteria ha riservato a consumatori, commercianti e imprese umbre un ammontare di premi che sfiora i 2 milioni di euro.