Lite tra profughi, un ucraino di origine russa accoltella 53enne di Mariupol

E' accaduto nel centro di accoglienza di Montemorcino, la lama per pochi centimetri non ha raggiunto il cuore del 53enne ferito al petto

E’ finita nel sangue una lite tra profughi nel centro di accoglienza di Montemorcino. Un ucraino di origine russa ha accoltellato un 53enne di Mariupol. La vittima, ferita al petto, è stata trasportata all’ospedale di Perugia. Non sarebbe in pericolo di vita, ma è salvo perché la lama per pochi centimetri non ha raggiunto il cuore.

L’accoltellatore è un 74enne, ucraino anche lui, ma di origine russa. Avrebbe nascosto un coltello da cucina in un asciugamano, per poi colpire il rivale.