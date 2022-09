Lite tra padre e figlio, polizia riporta la calma e ritira delle armi - Tuttoggi

Motivo del contendere, la gestione del supermercato di famiglia

Una lite tra padre e figlio dovuta alla gestione del supermercato di famiglia viene sedata dalla polizia che per precauzione sequestra delle armi e ritira la licenza di porto d’arma.

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in via Rossini per un’animata lite tra familiari. Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatto con il richiedente, un ventunenne italiano, provando, fin da subito, a placare gli animi e a ristabilire la calma. I poliziotti, dopo aver identificato le parti, le hanno sentite in merito all’accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti.