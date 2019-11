La fiera di San Costanza diventa mostra-mercato per fare cassa

Pronte importanti novità per l’edizione 2020 della Fiera di San Costanzo, tradizionale appuntamento che si svolge in Borgo XX giugno in concomitanza con i festeggiamenti per la ricorrenza del Santo Patrono (29 gennaio). Lo ha deciso la Giunta, approvando la delibera illustrata dall’assessore al commercio Clara Pastorelli.

Dopo tre anni, termine massimo peraltro espressamente previsto dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche-art. 4 comma 6, di sperimentazione (2017-2019) di gestione diretta da parte dell’Amministrazione dell’evento, l’Esecutivo perugino ha deciso di reintrodurre la manifestazione nell’alveo delle mostre-mercato ad iniziativa privata, con l’obiettivo di superare alcune criticità del recente passato e di ottenere un risparmio di risorse.

In particolare, da un’analisi delle edizioni 2017-2018-2019, peraltro molto partecipate dalla cittadinanza a conferma dello stretto legame che unisce la fiera di San Costanzo ai perugini, è emerso che la gestione diretta comunale è caratterizzata da una certa rigidità nei criteri di accesso alla manifestazione (essenzialmente incentrati sul criterio di legge dell’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese) nonché dall’impossibilità di influire sulla varietà e qualità dell’offerta merceologica. A questi due aspetti si aggiungono gli inevitabili ed ingenti costi di gestione ed organizzativi.

I vantaggi della “privatizzazione”

L’inserimento, invece, dell’evento nell’ambito delle mostre-mercato ad iniziativa privata, consentirà, alla luce delle linee guida comunali adottate con delibera 396 del 2017, di valutare attentamente la qualità delle manifestazioni proposte garantendo un uso commerciale degli spazi pubblici della città rispondente a finalità di tutela e salvaguardia delle aree stesse, un adeguato livello degli allestimenti e la rispondenza dell’offerta a standard di omogeneità, coerenza e qualità.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 7 delle linee guida, la valutazione dei progetti presentati e la formazione di eventuali graduatorie, nei casi di istanze pervenute per la medesima area e periodo, avverrà sulla base di quattro criteri: 1) rispondenza a standard di qualità ed omogeneità degli allestimenti; 2) tutela della produzioni tipiche locali, regionali o nazionali in coerenza con la proposta merceologica; 3) precedenti esperienze positive maturate dagli organizzatori dell’evento nel territorio comunale; 4) rispetto della caratterizzazione degli eventi, in relazione alle merceologie offerte dai diversi operatori.

