Investito da un'auto mentre va in bici, muore 15enne di Perugia - Tuttoggi

Tragedia a Ponte Valleceppi dove un adolescente è investito da un'auto mentre andava in bici, purtroppo non c'è stato nulla da fare

Tragedia venerdì mattina (30 luglio) a Perugia, dove un 15enne è morto investito da un’auto mentre andava in bici.

Il terribile incidente è avvenuto in via Barcaccia, a Ponte Valleceppi, intorno alle 12,30. L’adolescente era in sella ad una bici, quando è stato investito da una vettura. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso al 118, ma per il 15enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La salma, dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Perugia in attesa che venga disposta l’autopsia.