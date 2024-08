Infortunio sul lavoro in un azienda di legname, titolare ferito ad una mano - Tuttoggi.info

Grave infortunio nel lavoro nella giornata di giovedì primo agosto, con il titolare di un’azienda di legname che è rimasto gravemente ferito alla mano sinistra. L’incidente è avvenuto a Campello sul Clitunno: sul posto i carabinieri della Compagnia di Spoleto ed il personale dell’Usl Umbria 2 del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal).

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – un 44enne del luogo – mentre stava lavorando nella sua azienda che si occupa di trattazione e trasformazione di legname, si è ferito ad una mano, con la lesione dei tendini dell’arto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato dal 118, in urgenza, all’Ospedale di Terni per il successivo intervento chirurgico, in virtù delle gravi lesioni riportate alla mano sinistra. Ricoverato presso il nosocomio, non versa in pericolo di vita.

In corso gli accertamenti sull’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro.