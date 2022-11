Incidente sul raccordo Terni-Orte, traffico in tilt e lunghe code - Tuttoggi

Incidente sul raccordo Terni-Orte, furgone si ribalta. Traffico in tilt. Stradale, Carabinieri e 118 sul posto

Nel pomeriggio di oggi, 30 novembre, si è verificato un incidente sul raccordo Terni-Orte, all’altezza di Narni Scalo. L’incidente è avvenuto in corrispondenza di un restringimento di carreggiata dove ci sono lavori in corso. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un furgone si è ribaltato. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, anche Carabinieri e 118. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti e si sono create lunghe code che, con il passare del tempo, sono in via di smaltimento.