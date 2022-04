Incidente in Giordania, è il giorno del rientro di Cristina e Marta

Per le due giovani ferite nell'incidente in cui è morta Lucia Menghini è in corso anche una raccolta fondi

Torneranno in giornata in Umbria Cristina De Propris e Marta Orsini, le due ragazze di Perugia rimaste gravemente ferite in un incidente stradale in Giordania dove ha perso la vita la folignate Lucia Menghini.

Le condizioni delle due dottoresse sono migliorate, per questo si è proceduto all’autorizzazione dello spostamento.