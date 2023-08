Incidente con tre veicoli coinvolti all'ingresso sud di Spoleto lungo la Flaminia, non ci sarebbero comunque feriti

Incidente stradale giovedì mattina dopo le 8 lungo la Flaminia allo svincolo sud di Spoleto. Tre i mezzi coinvolti, tra cui un autoarticolato e due auto. Non ci sarebbero feriti ma la viabilità in uscita e in entrata da Spoleto e lungo la strada statale verso Terni sta subendo rallentamenti. Sul posto è al momento presente il personale dell’Anas.