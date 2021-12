Incendio in un appartamento, due persone ustionate - Tuttoggi

L'allarme per l'incendio è scattato 23.40 di lunedì, sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118

Due persone sono rimaste ustionate nell’incendio del loro appartamento. L’allarme è scattato alle 23.40 di lunedì.

Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco di Perugia.

L’incendio, forse causato da una stufa, si è sviluppato in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina, al cui interno vi erano due persone. Le stesse sono uscire in maniera autonoma e prese in consegna dal personale sanitario del 118. Entrambe hanno subito ustioni al corpo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

L’incendio è stato spento nel giro di un’ora. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

(Foto di repertorio)