Il Grifo si svegli tardi, altra sconfitta a Pineto (3-0) | Braglia (ancora espulso) rischia - Tuttoggi.info

Il Grifo si svegli tardi, altra sconfitta a Pineto (3-0) | Braglia (ancora espulso) rischia

Massimo Sbardella

Il Grifo si svegli tardi, altra sconfitta a Pineto (3-0) | Braglia (ancora espulso) rischia

Dom, 19/10/2025 - 19:34

Il Perugia rimedia a Pineto la settima sconfitta consecutiva. Mostrando i limiti della squadra, ma anche l’inefficacia della cura Braglia, espulso ancora una volta e con la sua squadra ancora all’asciutto di punti di cui invece i biancorossi hanno un bisogno disperato per la salvezza.

Partita subito indirizzata male da Gemello, che al 3’minuto prova goffamente a scartare Germinario, che però gli soffia il pallone e sigla il vantaggio per i padroni di casa.

Al 17′ Montevago segna con una bella girata, ma l’arbitro annulla per la posizione irregolare dell’attaccante biancorosso, confermata dal Var.

Al 27′ arriva invece il raddoppio per il Pineto con una grande conclusione a giro di Bruzzaniti.

Prima del riposo il Perugia prova ad accorciare le distanze con Giraudo, la cui conclusione viene però neutralizzata da Tonti.

Nella ripresa Braglia prova a dare pesa all’attacco, ma al 20’si prende il secondo giallo per proteste e viene nuovamente espulso, come era avvenuto nella sua prima panchina in biancorosso.

Al 25′ Gemello questa volta è bravo a neutralizzare la conclusione di D’Andrea che avrebbe chiuso la partita.

Al 28′ Ogunseye offre un ottimo pallone per Torrasi, la cui conclusione a colpo sicuro viene murata da Baggi in scivolata.

Al 31′ è Tonti a respingere l’insidiosa conclusione di Giunti. Un minuto dopo è Montevago a girare dal cuore dell’area, mandando di poco a lato

Al 39′ Montevago stoppa la palla di petto e gira in porta, con la conclusione che viene respinta con da Germinario. Il Perugia gioca la carta FVS invocando il fallo di mano, ma l’arbitro, dopo una lunga pausa, conferma la decisione di campo.

Il Perugia, nonostante i tentativi nel secondo tempo, non riesce a segnare. Va invece ancora a segno nel recupero, il Pineto, con Marrancone che elude il tentativo di Broh e batte Gemello per la terza volta.

Al termine della partita si apprende che Braglia avrebbe rimesso il proprio incarico alla società, i cui dirigenti si stanno confrontando per decidere il futuro della gestione tecnica del Grifo.

Tabellino e pagelle

Pineto – Perugia 0-3
3′ pt Germinario (Pi), 27′ pt Bruzzaniti (Pi), 54′ st Marrancone (Pi)

Pineto: Tonti 6.5, Baggi 7 (47′ st Gagliardi sv), Postiglione 6, Frare 6, Borsoi 6 (29′ st Ienco 6), Germinario 7, Lombardi 6 (47′ st Saccomanni sv), Schirone 6 (13′ st Viero 6), Nebuloso 6 (13′ st Marrancone 6.5), Bruzzaniti 7, D’Andrea 6. All. Tisci 6.5.

Perugia: Gemello 4, Nwanege 5 (1′ st Joselito 5), Riccardi 5.5, Tozzuolo 5; Calapai 5 (16′ st Torrasi 6), Giunti 6, Megelaiti 5.5, Tumbarello 5 (36′ st Broh sv), Giraudo 5.5 (16′ st Yabre 6), Montevago 5.5, Giardino 4.5 (16′ st Ogunseye 5.5). All. Braglia 4.

