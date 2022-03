La comunità locale si è ritrovata in piazza Italia per denunciare le violenze subite dai familiari in patria e chiedere la pace

Gli ucraini della comunità perugina hanno mostrato le immagini dell’orrore della guerra, quelle inviate dai loro parenti e amici rimasti nella patria invasa dall’esercito russo.

Si sono ritrovati in piazza Italia, con le bandiere gialle e blu del loro paese, mostrando fotografie e video. Chiedendo la pace per la loro terra insanguinata.