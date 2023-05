Giro d'Italia, tappa Terni-Fossomborne | Notte Rosa a Terni - Tuttoggi.info

Giro d'Italia, ecco i finanziamenti e il contratto con RCS per la tappa Terni-Fossombrone. Terni si prepara alla Notte Rosa

La città di Terni si prepara ad accogliere il Giro d’Italia per l’8° tappa della gara ciclistica che, il prossimo 13 maggio, vede in calendario l’itinerario Terni-Fossombrone. Tramite delibera di Giunta, il Comune di Terni ha approvato lo schema di contratto con la RCS Sport, ha preso atto del finanziamento della Regione e della Fondazione Carit e approvato l’anticipazione di cassa.

Giro d’Italia, tappa a Terni, ecco i finanziamenti

L’anticipazione di cassa è richiesta per la somma di € 100.000,00 che sono finanziati dalla Regione Umbria e dalla Fondazione CARIT a rendicontazione e disponibili per € 50.000,00 al cap./art. 477/750 bilancio 2023 e per € 50.000,00 al cap. 417/750 che saranno successivamente accertati e impegnati.Ad oggi l’intervento è possibile in considerazione dell’attuale situazione di cassa. “Si raccomanda un utilizzo dell’anticipazione per il tempo strettamente necessario, non oltre il corrente esercizio – si legge nella delibera – comunicando alla Direzione Attività Finanziarie gli importi relativi tempo previsto e necessario”.

Il Comune e RCS

Il Comune di Terni si impegna con la RCS a:

concedere sia il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che una collaborazioneall’organizzazione della manifestazione per quanto concerne i servizi cittadini, nonchénella realizzazione di eventi collaterali quali, a titolo esemplificativo, “Italia in rosa”,“Biciscuola” “giro awards” e “fate il vostro giro”;

assicurare la piena disponibilità degli spazi individuati nelle zone di partenza secondogli orari indicati nell’allegata relazione di RCS;

consentire l’occupazione del suolo pubblico occorrente alla installazione delle struttureper le quali, previa loro opportuna richiesta all’ufficio competente, RCS si impegna adassolvere i diritti e le imposte secondo quanto citato dal punto 7 dell’art. 45 del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo questa stessa unamanifestazione sportiva;

predisporre la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone edanimali (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sullestrade interessate alla manifestazione, secondo gli orari previsti nell’allegata nota diRCS;

consentire l’installazione di loro cartellonistica e striscioni pubblicitari nelle zoneprescelte per la partenza con loro impegno ad assolvere direttamente i diritti e leimposte di pubblicità e con espressa richiesta di voler revocare per la giornata indicatanel programma in allegato ogni altra autorizzazione per la pubblicità temporanea comeda regolamento tecnico per le corse ciclistiche.

Giro d’Italia, Notte Rosa a Terni

Allo scopo di promuovere l’evento del Giro d’Italia 2023, di prevedere per il giorno 6 maggio 2023, è stato concertato uno specifico evento cittadino (“Notte Rosa”), fornendo la possibilità per le attività commerciali e pubblici esercizi di organizzare serate a tema che dovranno prevedere allestimenti di colore rosa, precisando che tali iniziative non dovranno comportare alcun onere per l’Amministrazione comunale, individuando il perimetro dell’iniziativa delimitato dalle seguenti vie: Viale Mazzini, Piazza Buozzi, Via Castello, Via Cerquetelli, Rotonda R Angelini, Viale Lungonera Cimarelli, Rotonda dei Partigiani, Viale Guglielmi, Via Vittime delle Foibe, Rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del Popolo, Largo Frankl, Via dell’Annunziata, Piazzale Briccialdi, Viale Giannelli, Via Cavour, Viale Porta Sant’Angelo, Via Botticelli, Piazza Dalmazia, Via delle Vittoria, Viale C. Battisti, Piazza Tacito.