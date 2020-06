Gioco online, l'offerta a livello internazionale per i casinò digitali - Tuttoggi

Era il lontano 1982 quando Bruce Springsteen cantava il verso “e ci incontreremo domani ad Atlantic City”. La città simbolo del gioco d’azzardo della East Coast, come molti sapranno si trova nello stato del New Jersey, dove nel 2020 il gioco digitale e il mercato dei casino online ha segnato un incremento del 116% in più, malgrado il gioco fisico terrestre verta invece in una crisi profonda. Del resto il mercato dei live casinò già da qualche tempo aveva iniziato a puntare e a trasferirsi sul segmento online e sull’offerta digitale, la quale pur arrivando con un ritardo programmatico di quasi 20 anni, per una questione di competenze, di know-how ha prontamente ridotto ai minimi termini il gap tecnologico.

Il circuito del gioco digitale durante l’ultimo decennio

Così, se il gioco fisico e il circuito delle scommesse sportive verte in una crisi profonda, ma temporanea, assicurano gli addetti ai lavori, per il circuito del gioco online le cose sono andate bene, non solo negli Stati Uniti e in Canada, durante il primo trimestre operativo del 2020, ma anche per quanto riguarda il dato europeo. Ci sono stati cambi di guardia, a livello legislativo, come abbiamo già visto in molti Paesi europei, come ad esempio Danimarca, Francia, la stessa svizzera, che ha aperto al mercato dei casinò digitali autoctoni, che dalla seconda metà del 2019 sono diventati legali e controllati dallo Stato attraverso un ente autonomo. In Italia dover aver subito un duro colpo, per via del Decreto Dignità, il 2019 si è concluso con un trend sostanzialmente positivo, almeno rispetto a quanto prodotto e fatturato nel corso dello scorso biennio. In pratica la serrata che era stata messa in bilancio a tutt’oggi non si è ancora verificata, visto che i dati nel complesso sono ancora con il segno più, sia se indicati a livello trimestrale, sia per quanto concerne il dato annuale. C’è però da registrare una netta inversione di tendenza, per quello che riguarda il device di utilizzo e il canale preferenziale attraverso cui accede l’utente medio.

Il mercato dedicato al gioco online e l’offerta odierna per i casinò virtuali

Oggi il mercato dei giochi online passa quindi attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet, aspetto che pare abbia avuto anche un effetto domino rispetto all’offerta dei giochi e delle attrattive maggiormente praticate dagli utenti. Quando parliamo di casinò online, intendiamo tutta l’offerta di giochi come blackjack, dadi, roulette, slot, videopoker, baccarat, bingo online, ruota della fortuna e così via. E’ importante però sottolineare come malgrado l’offerta dei casinò online stia producendo buoni riscontri durante l’avvio del 2020, c’è stato già da qualche tempo un calo e un inversione di tendenza per quello che è stato per lungo tempo il gioco più praticato per il mercato europeo e italiano.

L’inversione di marcia per il traffico del poker online sul mercato italiano

Si tratta del poker digitale, che per lungo tempo ha fatto reparto a sé, visto l’interesse e l’attenzione del pubblico, l’hype che in Italia aveva prodotto una variante come quella del Texas Hold’Em, che oggi invece risulta scemata e che sta attraversando un processo di normalizzazione, rientrando di fatto nel rango di tutti i giochi dell’offerta attinente al gambling online. Il poker resta però uno dei giochi più diffusi popolari e praticati, anche per via del fascino che da lungo tempo esercita, sia sugli appassionati, protagonisti ed esperti, ma anche sui semplici curiosi, che vengono attirati a questo gioco di carte con mazzo francese, che in Italia era conosciuto nella sua forma classica. Oggi il gioco di abilità che va più di moda, all’interno della cornice del casinò live e digitale è sicuramente il blackjack. Il gioco del 21, nome con cui è conosciuto il blackjack tra i suoi appassionati, oggi rappresenta assieme alla roulette e ad altre attrattive, la punta di diamante per quanto riguarda l’offerta dei digital casinò. Si tratta di un gioco apparentemente semplice e sicuramente molto duttile per via della sua giocabilità e della rapidità con cui è possibile eseguire una o più mani, anche in versione online.

Il gioco del blackjack online: come funziona e come si gioca

Il gioco del blackjack è naturalmente molto popolare nei live casinò, dove viene praticato come sempre in versione player vs player, visto che il ruolo del giocatore è quello di sfidare il banco, che nella figura del dealer, terrà il punto contro di voi rappresentando di fatto il casinò. La condizione di assoluto vantaggio tattico è dato da due elementi che sono inscindibili: credito illimitato e possibilità di concludere la mano, dopo che il giocatore avrà ottenuto il proprio punteggio. A differenza del poker quindi si tratta di un gioco non comunitario, dove ciascuno gioca con le proprie carte, che possono essere richieste in base alla strategia di gioco. Un’altra differenza sostanziale è data dal fatto che per vincere bisogna ottenere il punteggio di 21, da una combinazione di due o più carte. Chi si avvicina o ottiene il punteggio di 21, vince, ma se si va oltre il margine nominale si rischia di sballare e di perdere tutto.

Considerazioni finali sull’offerta del gioco digitale per i casinò

Oggi l’offerta dei giochi da casinò, propone la versione live di gioco che può essere praticata comodamente da casa, contro altri giocatori oppure sfidando il banco. Mentre nel settore del poker sportivo, il gioco online viene vista come un’occasione per entrare in contatto con il circuito del gioco professionistico, per quanto riguarda l’offerta dei giochi da casinò, spesso gli utenti atterrano su queste piattaforme per il solo scopo ludico e ricreativo. Il gioco deve essere praticato nel pieno della trasparenza e della legalità e va eseguito con moderazione, seguendo le linee guida che i siti legali propongono ai propri clienti. Si trattadi giochi che possono provocare dipendenza e altre patologie, ma che se praticati con coscienza e moderazione, sono un modo per svagarsi e per uscire dalla routine quotidiana a cui siamo tutti esposti e sottoposti.