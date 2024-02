Forno crematorio a Colfiorito, il sindaco Zuccarini: “Perplessità”

Il primo cittadino esprime perplessità sul luogo scelto per il progetto e si riserva le valutazioni dell'iniziativa in giunta.

Perplessità sul progetto del forno crematorio a Colfiorito. Il sindaco Stefano Zuccarini, sulla cui scrivania è ben presente il dossier che ha scatenato le proteste dei cittadini, interviene a smorzare le polemiche: “Non posso esprimere nessun giudizio in merito, essendo una proposta privata che ha appena iniziato un iter antecedente a qualunque espressione di interesse per l’amministrazione. Quindi ci riserviamo di formulare tutte le necessarie osservazioni e deduzioni al momento opportuno quando saranno chiariti tutti gli aspetti tecnici anche se sin da ora posso dire che sussistono perplessità sulla scelta del luogo che andranno debitamente valutati in giunta”.

Le polemiche

La polemica intanto è montata e i cittadini sono preoccupati. Si susseguono riunioni e incontri per capire come reagire. Sulla polemiche sono intervenuti anche i 5 Stelle e i membri di minoranza della Seconda commissione hanno chiesto una riunione dell’organismo per valutare il progetto e fare chiarezza.