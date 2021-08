Finanza, prima Casezza prima comandante donna provinciale Perugia

Laurea in Economia e Commercio, conseguita a Salerno e specialistica in Scienze della sicurezza economico-finanziaria a Roma Tor Vergata

Cambio della guardia alla Caserma “Cefalonia Corfù” del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Perugia. Alla presenza del comandante regionale Umbria, gen. D. Benedetto Lipari, di una rappresentanza del quadro Ufficiali, del personale dei Reparti dipendenti e della locale sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Reparto tra il col. t.ST Danilo Massimo Cardone ed il col. t.SPEF Antonella Casazza.

Il saluto del colonnello Cardone

Il colonnello Cardone, destinato alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo del Comando Generale, prima di lasciare l’incarico, dopo circa tre anni, ha voluto salutare i propri collaboratori, ringraziandoli per quanto è stato fatto a difesa della legalità economica di questa provincia, nonché per l’impegno profuso durante le varie fasi emergenziali connesse alla pandemia da Covid-19.

Casezza, prima donna comandante

Il nuovo comandante provinciale, col. t.SPEF Antonella Casazza, prima ed unica donna del Corpo a ricoprire quest’incarico, nell’anno 2000, ha frequentato il primo corso straordinario per 20 tenenti di sesso femminile della Guardia di Finanza, al termine del quale è stata assegnata al Comando Generale, ove ha ricoperto importanti incarichi in varie articolazioni dello Stato maggiore.

Ha prestato, inoltre, servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e presso il Nucleo Speciale Anticorruzione di Roma.

Dal 23 settembre 2020, completato il percorso formativo biennale del Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria, ha assunto il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia.

L’ufficiale è in possesso della laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno, e della laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, conseguita presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Nel corso della sua carriera ha, altresì, espletato numerosi incarichi di insegnamento presso i massimi Istituti di formazione del Corpo (Accademia e Scuola di Polizia Economico-finanziaria), nonché presso le Università La Sapienza di Roma e Cattolica di Milano. Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale, Gen. D. Benedetto Lipari, ha formulato ad entrambi gli ufficiali i più fervidi auguri per i nuovi ed importanti incarichi che andranno a ricoprire.